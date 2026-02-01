Cresce il malcontento tra i residenti di Monterosso Almo per il protrarsi dei disservizi sulle reti mobile e fissa di Tim che, da oltre quindici giorni, lasciano numerosi utenti senza segnale esclusivamente nel territorio comunale.
Il malfunzionamento, ricondotto con ogni probabilità a un guasto tecnico, non è stato ancora risolto nonostante le centinaia di segnalazioni inoltrate al servizio clienti dell’operatore e l’esposto presentato dal Comune all’Agcom.
Molti cittadini, esasperati, sollecitano anche l’intervento della Prefettura e della Protezione civile per le rispettive competenze.
Alla criticità delle comunicazioni si aggiungono i disagi legati all’erogazione idrica, di competenza di Iblea Acque. Il sindaco, con urgenza, ha avviato incontri con i dirigenti e i tecnici della società per individuare soluzioni rapide.
Si registrano inoltre ripetute interruzioni dell’energia elettrica, imputate non solo al maltempo ma anche all’obsolescenza degli impianti. L’amministrazione comunale riferisce di avere sollecitato Enel affinché i ripristini avvengano in tempi brevi e con interventi strutturali.
La comunità attende risposte tempestive ed efficaci.