Pozzallo assurge agli onori della cronaca a livello nazionale grazie alla musica.
E lo fa con la tredicenne Enola che, questa sera, è riuscita a convincere i giurati di The Voice Kids su Rai Uno dopo avere magistralmente eseguito un classico di Sade, Smooth operator (foto Salvo Bracchitta).
Nel programma condotto da Antonella Clerici anche la sua famiglia (nella foto sopra) che si è emozionata assieme alla ragazzina che suona nel corpo bandistico della città marittima.
Dopo avere superato l’audizione, Enola ha scelto di fare parte del gruppo di Loredana Bertè.
Per la piccola cantante e musicista, una bella e indimenticabile esperienza.