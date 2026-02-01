Una speciale cerimonia quella che si è tenuta questa sera in cattedrale a Ragusa.

Il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, ha conferito il ministero di lettore ai seminaristi Matteo Iacono della parrocchia Santissimo Rosario di Vittoria; Adriano Longo della parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe di Giarratana; Sebastiano Lucifora della parrocchia Immacolata concezione della Beata vergine Maria di Chiaramonte Gulfi; Alessio Puccio della parrocchia San Pio X di Ragusa e Raffaele Vona della parrocchia Maria Santissimo del Rosario.

Il ministero di accolito, invece, è stato conferito a Salvatore Cabibbo della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Comiso e Filippo Dicara della parrocchia San Giuseppe artigiano di Ragusa.

Inoltre, è stato conferito il ministero straordinario della comunione eucaristica ad alcuni fedeli delle comunità parrocchiali della diocesi. (foto Salvo Bracchitta)

Molto intenso e partecipato il rito di questa sera.