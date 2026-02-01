Sono anni che chiediamo dei dossi in via Colleoni per rallentare l’ignoranza che hanno gli automobilisti nel correre in questo maledetto rettilineo.

E’ l’appello che arriva da un utente su Facebook nel commentare l’ennesimo incidente, l’ultimo quello verificatosi proprio questa mattina, lungo la strada che sorge alle porte della città.

Hanno disegnato a terra – continua – strisce gialle sugli incroci per non fare posteggiare (inutili perché il codice della strada lo vieta a prescindere dalle strisce). Hanno messo uno specchio di fronte via Saragat. Alzi la mano chi riesce a vedere da quel coso. Stavolta tutti vivi, chi sarà il prossimo?

L’ultimo incidente ha interessato due auto. Lo scontro ha causato parecchi danni alle vetture, per fortuna nessun ferito. E’ stato chiesto alle autorità di intervenire per risolvere la situazione una volta per tutte.