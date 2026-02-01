Accoltellamento in pieno giorno sabato a Scicli. E’ avvenuto nel primo pomeriggio di ieri nei pressi del piazzale vicino alla rotonda che si trova di fronte all’ospedale Busacca. Secondo le prime informazioni la vittima, un uomo di nazionalità tunisina, con ferite da arma da taglio e con una copiosa perdita di sangue, si è presentato autonomamente al Pte (Presidio territoriale di emergenza) della struttura ospedaliera sciclitana.

I medici di turno, compresa immediatamente la gravità delle lesioni, ne hanno disposto il trasferimento d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore Nino Baglieri di Modica dove l’uomo si trova attualmente ricoverato. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per risalire alle persone coinvolte nell’accoltellamento, per ricostruire il movente del gesto e l’esatta dinamica dell’accaduto.