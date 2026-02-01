Attimi di apprensione questa sera lungo la Strada provinciale 2, la direttrice che collega i comuni di Vittoria e Acate.

Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità, il conducente di una utilitaria rossa ha perso il controllo del veicolo, andando a schiantarsi contro una struttura in cemento armato ai margini della carreggiata (foto Franco Assenza).

L’impatto è stato particolarmente violento, come testimoniano i gravi danni al frontale e l’attivazione degli airbag.

I soccorsi sono scattati immediatamente: un’ambulanza del 118 ha prestato le prime cure all’automobilista, che, una volta stabilizzato, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni sono al vaglio dei medici, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la Polizia municipale, impegnata nei rilievi planimetrici per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro e nella gestione della viabilità, che ha registrato rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso.