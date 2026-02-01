Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri alla periferia di Vittoria, lungo la Strada provinciale 18.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un intero nucleo familiare: feriti una donna e il figlio.

Secondo una prima ricostruzione, madre e bambino viaggiavano su un’auto condotta dal compagno della donna. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale di Vittoria, con il supporto della sezione Infortunistica stradale, per effettuare i rilievi utili a definire l’esatta dinamica.

Le cause sono ancora in fase di accertamento. Ad avere la peggio è stato il minore, al quale i medici hanno riscontrato lesioni di rilievo: trauma cranico e frattura del setto nasale.

Il piccolo è stato prontamente trasferito nel reparto di Pediatria dell’ospedale ‘Guzzardi’ di Vittoria per le cure necessarie.

La madre ha riportato una contusione alla spalla destra, con una prognosi di circa venti giorni.

Il conducente, invece, è rimasto pressoché illeso, riportando soltanto lievi contusioni che non hanno richiesto particolari interventi.