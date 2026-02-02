Devoti e fedeli sono pronti per celebrare la solennità di San Biagio, in programma domani, martedì 3 febbraio. I riti religiosi si terranno in rettoria. Sono nove le sante messe in programma e, al termine di ogni celebrazione eucaristica, sarà impartita la benedizione della gola. Alle 8 la santa messa sarà presieduta da don Tonino Puglisi, alle 9 da fra’ Corrado Germano. Si prosegue con la messa delle 10 che sarà presieduta da don Marco Diara. Alle 11 la concelebrazione eucaristica con tutti i sacerdoti che svolgono il servizio pastorale nella città di Comiso, presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta. Alle 12, poi, la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Paolo La Terra.

Si prosegue alle 16 con la messa che sarà officiata da don Filippo Bella, alle 17 la celebrazione eucaristica presieduta da don Graziano Martorana e alle 18,30 quella che sarà officiata don Gino Ravalli. Le celebrazioni si concluderanno alle 20 con la messa presieduta dal parroco rettore, il sacerdote Fabio Stracquadaini. In queste giornate che anticipano la festa liturgica, l’impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale in città, ha effettuato un’azione di pulizia straordinaria nelle aree immediatamente limitrofe alla chiesa rettoria di San Biagio.