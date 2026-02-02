Gran bella vittoria per l’Asd Giarratana Volley che, alla ripresa del campionato, in occasione della prima giornata del girone di ritorno del torneo di Serie D femminile, ha dato vita a una piccola impresa. A Siracusa, contro la locale formazione dell’Aurora Volley, le pallavoliste rossoblù si sono imposte con il punteggio di 1-3 (22-25, 17-25, 25-14 e 20-25 i parziali). Una gara che ha messo in luce le caratteristiche di una squadra in crescita che, anche dopo la pausa, ha saputo indirizzare al meglio la propria azione. Basti pensare che, all’andata, l’Aurora aveva violato il parquet giarratanese. Ora, invece, la squadra di coach Saro Corallo ha saputo consumare la “vendetta perfetta” dal punto di vista sportivo.

“Loro hanno giocato bene – spiega l’allenatore – noi siamo state una spanna superiore. Nel terzo set abbiamo perso il contatto perché ho schierato tutte le atlete della panchina. Le titolari avevano bisogno di respirare. Il quarto parziale è stato molto tirato, come il primo, ma siamo riuscite a imporre la nostra visione di gioco. Bene così. Il miglior modo di prepararsi per accogliere, sabato prossimo, la capolista Modica a Giarratana”. Grazie ai tre punti ottenuti in classifica, l’Asd Giarratana Volley veleggia al quinto posto. “Una bella prestazione – commenta il presidente Salvatore Pagano – che auspichiamo faccia da viatico per gli incontri futuri. Le ragazze sono state molto concentrate e determinate. Vincere in un campo come quello di Siracusa non è mai facile”. Osserva un turno di riposo, invece, nel campionato di Serie C, la formazione maschile. Che tornerà a giocare sabato prossimo, anche in questo caso in casa con una squadra di Modica, il Volley.