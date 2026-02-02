FdI esce dalla giunta di Ispica con le dimissioni di Tonino Cafisi: “Nonostante i tentativi impossibile ricomporre l’auspicata unità del centrodestra provinciale”. Ad annunciare l’uscita di FdI dalla giunta di Ispica, con una nota, é il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Giovanni Moscato (nella foto).

“In questi mesi abbiamo tentato di ricomporre il quadro unitario del centrodestra perché siamo fortemente convinti che la strada maestra sia quella dell’unione della coalizione, così come avvenuto in occasione delle elezioni per il Libero consorzio. Abbiamo atteso, rispettosamente, la definizione degli equilibri interni degli altri partiti del centrodestra anche in considerazione di importanti ingressi di amministratori, ma è stato impossibile ricomporre l’unità del centrodestra e non certo per la mancanza di volontà di Fratelli d’Italia”, dice Moscato.

“Detto ciò continueremo a lavorare per l’unità della coalizione ma occorre prendere atto che ad oggi non vi sono le condizioni per un centrodestra compatto. Con i nostri comportamenti abbiamo dimostrato, sempre e comunque, che la questione non dipende da poltrone o incarichi ma da una visione di un progetto futuro e coeso in grado di dare risposte ai territori. Ci troviamo quindi nella condizione di fare un passo indietro nelle realtà locali ove il quadro politico ancora non presenta la chiarezza che auspichiamo”, spiega il coordinatore provinciale.

“Per tale motivo, si interrompe la nostra esperienza a fianco del sindaco Leontini con il quale in questi anni abbiamo percorso una parte del percorso amministrativo sempre con grande lealtà e collaborazione”.

Moscato poi sottolinea: “I risultati ottenuti dai nostri esponenti, Tonino Cafisi, anche nella qualità di vicesindaco, e di Marco Santoro sono sotto gli occhi di tutti. Ringraziamo l’on. Leontini per la fiducia riposta che ci ha permesso di ottenere traguardi storici come il progetto per il completamento del cimitero, l’avvio dei lavori per la zona artigianale, il finanziamento per il rifacimento di contrada Giamporcaro, il nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti urbani, tutti risultati che gli ispicesi attendevano da anni. Auguriamo all’on. Leontini buon lavoro, con la massima sincerità e senza alcuna sterile polemica. Fino a quando il quadro provinciale del centrodestra non sarà delineato, e noi lo auspichiamo ancora, è giusto essere coerenti con la scelta odierna”.

Il vicesindaco di Ispica Tonino Cafisi protocollerà oggi le dimissioni già presentate da due mesi al primo cittadino Innocenzo Lentini.