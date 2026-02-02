Giornata in provincia di Ragusa per l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni. Questa mattina, il primo appuntamento, è stata l’inaugurazione del Centro di pronta accoglienza (Cpa) di Scicli, istituito in attuazione della Legge regionale n.26/2024 sulle dipendenze patologiche.

L’inaugurazione presso l’ospedale “Busacca” (padiglione “F”). Erano presenti le principali autorità della provincia, compresi i sindaci. La visita dell’assessore sta proseguendo a Modica, Ragusa, Chiaramonte Gulfi e Vittoria per l’inaugurazione di altre strutture sanitarie.