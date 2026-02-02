Allarme bocconi sospetti a Jungi: 13 esche consegnate alla polizia locale. L’Amministrazione comunale di Scicli rende noto che, nella giornata di oggi, una residente del quartiere Jungi ha consegnato alla polizia locale tredici bocconi sospetti, rinvenuti lungo le vie Salvia, Tuberosa e Geranio. La segnalazione è partita dalla cittadina, allarmata dalla presenza delle esche sul suolo pubblico. Al momento non sono stati registrati casi di avvelenamento di animali.

I reperti sono stati immediatamente posti sotto sequestro e inviati alla sede provinciale di Ragusa dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia per gli opportuni accertamenti tossicologici. In attesa degli esiti delle analisi, il Comune invita la popolazione a mantenere la massima prudenza nelle aree interessate e ad adottare ogni misura utile a proteggere i propri animali durante le passeggiate. Si raccomanda, inoltre, di segnalare tempestivamente alla polizia locale eventuali ulteriori ritrovamenti o situazioni anomale.