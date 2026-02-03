Il secondo mandato di Cassì è stato caratterizzato da altre liste civiche, alcune di orientamento conservatore-liberale, altre di orientamento progressista, come la lista Ragusa prossima, che raccoglieva al suo interno diverse anime, e che ha eletto due consiglieri comunali: Gianni Iurato (nella foto sopra) e Sebastiano Zagami (nella foto sotto). Dopo poco più di un annetto dall’elezione, il gruppo progressista che ha eletto Gianni Iurato ha preso le distanze dal gruppo moderato-liberale che ha eletto Sebastiano Zagami, tant’è che quest’ultimo ha preferito iscriversi al gruppo misto.

Di seguito anche l’assessore Giorgio Massari, promotore di Ragusa prossima, e in particolare leader del gruppetto progressista della lista, non condividendo la scelta del sindaco Cassì di aderire a Forza Italia, ha rassegnato le proprie dimissioni lasciando la poltrona vacante. Il consigliere Gianni Iurato tuttavia non è stato molto presente per via di problematiche personali e familiari, che questa redazione augura possano concludersi immediatamente e nel migliore dei modi.

Stamane è giunta la notizia che per meglio dedicarsi alle sue incombenze familiari Gianni Iurato si è dimesso dal consiglio e ha lasciato il posto a Gaudenzia Flaccavento (nella foto sotto), che era risultata prima dei non eletti.

Ci corre l’obbligo di ricordare che Iurato è stato più volte consigliere comunale, ed è un esperto conoscitore della storia di Ragusa, nonché persona di grande valore umano e culturale, aldilà dei suoi orientamenti politici che non gli hanno comunque impedito di condividere progetti e proposte promanati anche dalla controparte politica. Custode di un civismo puro, forse anche integralista, ha difeso fino alla fine la scelta di una non condivisione dei partiti. Lascia come dicevamo a Gaudenzia Flaccavento, professoressa e storiografa di chiara fama. Attinge al pozzo senza fine della cultura e della storia iblea che è il padre, il preside Giorgio Flaccavento. Gaudenzia è stata anche promotrice di un gruppo di animazione per “vivere il centro”. La redazione augura dunque al consigliere Iurato di ritornare presto a sedere in consiglio comunale di Ragusa e a Gaudenzia di compiere un ottimo lavoro.