Cominceranno lunedì 9 febbraio le celebrazioni in occasione della dedicazione dell’altare e della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù a Ragusa dopo il completamento dei lavori di restauro che restituiranno ai fedeli un edificio di culto completamente rinnovato e più funzionale. In particolare, lunedì, alle 19,30, ci sarà l’iniziativa denominata “Dedicazione di una chiesa: il rito che rende sacro un luogo”. E’ la catechesi in preparazione alla dedicazione a cura di don Mario Modica, direttore dell’Ufficio liturgico diocesano. Venerdì 13 febbraio, invece, sempre alle 19,30, ci sarà la solenne celebrazione eucaristica e rito di dedicazione dell’altare e della chiesa, presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Sabato 14, alle 20,30, la festa della comunità in oratorio.

Altri appuntamenti sono previsti domenica 15, alle 20, con la compagnia teatrale “Sacro Cuore” che presenterà la commedia “A libretta” e sabato 21 febbraio quando, alle 19,30, nel salone parrocchiale, ci sarà il grand opening della novità “Cantiere culturale” con il concerto in chiesa per arpa, flauto e violino con i maestri Fabio Rizza, Vincenzo Iacono e Marina Zago. “Stiamo attendendo con trepidazione questi nuovi appuntamenti – sottolinea il parroco, il sacerdote don Marco Diara – in questi anni abbiamo vissuto una fase di passaggio con il completamento della chiesa che simboleggia il riavvio di un nuovo percorso. Voglio ringraziare tutti, dal vescovo La Placa alla Curia diocesana, dai componenti della comunità all’intero quartiere, dall’architetto Luca Farina alle maestranze, per essermi stati vicino in questo percorso non semplice. Adesso stiamo arrivando al taglio del traguardo e c’è grande soddisfazione”.