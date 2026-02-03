L’autopsia sul corpo della neonata di Vittoria, deceduta tre giorni fa, sarà effettuato giovedì pomeriggio. Il sostituto procuratore Gaetano Scollo ha disposto l’esame per chiarire con precisione le cause del decesso, affidando l’incarico alla dottoressa Maria Francesca Berlich, medico legale. L’accertamento comincerà alle 17.

Al momento, l’ipotesi più probabile è che la piccola sia morta per cause naturali, forse a seguito di un soffocamento dovuto a un rigurgito di latte. Questa prima valutazione emerge dalla relazione del medico legale Giulia Casamichela, che ha certificato il decesso e condotto la prima ispezione del corpo.

La scomparsa della neonata ha scosso profondamente la comunità di Vittoria, dando origine a numerose speculazioni prive di fondamento sulle circostanze della morte. Solo l’autopsia potrà fornire risposte definitive. Durante i rilievi effettuati dalla Polizia scientifica nell’abitazione della famiglia e sul corpo della bambina non sono stati riscontrati segni di violenza né altri elementi sospetti.