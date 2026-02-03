“Nuove agevolazioni 2026, rating ed Esg”. E’ il tema della giornata di formazione che l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha promosso per oggi, martedì 3 febbraio. L’appuntamento, nella sala conferenze Giovanni Di Blasi, nella sede Odcec di via Martoglio 5, si terrà dalle 15,30 alle 18. Dopo i saluti di Maurizio Attinelli, presidente dell’Ordine, interverranno Luca Magnani, responsabile centro studi gruppo Finservice, che illustrerà le nuove agevolazioni 2026, soffermandosi sulla sostenibilità e sulla innovazione per le imprese del futuro. Gianfranco De Capua, sempre espressione di Finservice, si soffermerà sul rating e sul monitoraggio finanziario, parlando, in particolare, de “Le componenti del rating e il loro monitoraggio. La centrale rischi di Banca d’Italia”, ma anche della pianificazione finanziaria, con gli occhi puntati sul business plan, e del monitoraggio continuativo infrannuale.

Prevista, poi, la relazione di Rita Neri Wolff, responsabile Finservice Esg, chiamata a dire la sua sulla sostenibilità dell’Esg, sulla raccolta dei dati e sulla rendicontazione volontaria per le Pmi. “Sono naturalmente – afferma Attinelli – argomenti molto tecnici che ci consentono di approfondire ulteriormente alcune caratteristiche della nostra professione grazie al supporto che arriva attraverso relatori preparati e in grado di sciogliere tutti i nodi che sulla materia chi assisterà è inteso a sottoporre all’attenzione degli esperti”.