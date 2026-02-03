Nel cuore del centro storico di Ragusa, a pochi passi dalla cattedrale di San Giovanni Battista, un edificio in muratura rimasto abbandonato per circa vent’anni è oggi un esempio virtuoso di recupero architettonico e sostenibilità. Qui ha sede P43 Sicilian Suites, un progetto che ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento a Bolzano (nella foto sotto) nell’ambito del concorso “Top Selection”, indetto da Azero, prestigiosa rivista specializzata in architettura sostenibile.

Il concorso ha visto la partecipazione di 60 progetti selezionati tra oltre 500 pubblicati dalla rivista nel corso di 15 anni di attività editoriale, rendendo il premio particolarmente significativo nel panorama nazionale dell’architettura attenta all’ambiente e alla qualità dell’abitare.

L’edificio, di origine storica e costruito in muratura portante, è stato oggetto di una ristrutturazione integrale e di una profonda riqualificazione condotta secondo criteri di sostenibilità ambientale, risparmio energetico e recupero dei materiali. L’intervento ha dimostrato come anche un immobile antico, apparentemente compromesso dall’abbandono, possa tornare a vivere senza snaturare la propria identità, ma anzi valorizzandola.

Il progetto nasce dalla visione e dall’impegno di Lia e Andrea, che hanno scelto di trasformare questo edificio non solo nella loro abitazione, ma anche in una struttura ricettiva di qualità: P43 Sicilian Suites. Oggi la struttura dispone di due suite e una camera matrimoniale, progettate per offrire comfort contemporaneo, efficienza energetica e un’esperienza di soggiorno autentica nel contesto urbano storico di Ragusa.

Un ruolo centrale è svolto dalla domotica, che consente il controllo intelligente degli impianti, ottimizzando consumi energetici e gestione degli ambienti, senza rinunciare al benessere degli ospiti. Le soluzioni adottate integrano tecnologia e tradizione, dimostrando che innovazione e patrimonio storico possono dialogare in modo armonioso.

Il successo del progetto non è solo tecnico o architettonico, ma anche ricettivo: P43 Sicilian Suites vanta il punteggio massimo di 10/10 su Booking.com, un risultato che riflette l’apprezzamento degli ospiti per la qualità degli spazi, la posizione strategica e l’attenzione ai dettagli.

Il riconoscimento ottenuto al concorso “Top Selection” conferma il valore di un intervento che va oltre il singolo edificio: P43 Sicilian Suites rappresenta un modello replicabile, dimostrando che il recupero dell’edilizia storica può essere una risposta concreta e sostenibile alle sfide dell’abitare contemporaneo, contribuendo al rilancio dei centri storici e alla tutela del territorio.

Un progetto che racconta una storia di rinascita, visione e responsabilità, in cui passato e futuro trovano un equilibrio possibile.