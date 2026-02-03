Non avrebbe accettato la fine della relazione e, dopo mesi segnati da minacce e pressioni sull’ex compagna — ammonito dal questore nel febbraio 2025 — avrebbe scelto di passare all’azione. È quanto emerge dalle indagini sul grave episodio avvenuto domenica 15 giugno 2025 nella zona di Costa Esperia, a Scoglitti. Secondo la ricostruzione investigativa, il 34enne originario di Vittoria avrebbe atteso l’ex compagna, una donna di Comiso, mentre si recava con la figlia piccola a casa del nuovo partner. L’uomo le avrebbe sbarrato la strada, quindi avrebbe estratto una pistola calibro 7,65 ed esploso un colpo, raggiungendo il rivale al fianco destro.

La donna, terrorizzata, ha ripreso la guida per condurre il ferito alla guardia medica di Comiso e, vista la gravità delle condizioni, al pronto soccorso dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. Le indagini del Commissariato di Vittoria sono partite subito: la polizia scientifica ha repertato un bossolo calibro 7,65 sul luogo dell’agguato, mentre le ricerche hanno permesso di rintracciare il presunto autore a Comiso circa 24 ore dopo. Durante la perquisizione, gli agenti hanno sequestrato una pistola semiautomatica a salve modificata e un involucro con 21 grammi di cocaina. All’uomo sono contestati il tentato omicidio aggravato — anche per la presenza della minore — nonché il porto abusivo e la ricettazione di arma clandestina, oltre alla detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il suo difensore, l’avvocato Raffaele Catalano, ha presentato richiesta di rito abbreviato. La prossima udienza è fissata per il 20 marzo.