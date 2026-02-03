È stato istituito ufficialmente un gruppo di lavoro intersettoriale sul rischio idrogeologico esteso all’intero territorio del Comune di Vittoria. La decisione arriva alla luce dei gravi eventi che hanno recentemente colpito il Comune di Niscemi e che impongono una maggiore attenzione alla sicurezza dei territori e alla tutela delle comunità locali.

Il sindaco Francesco Aiello ha convocato un gruppo di professionisti con l’obiettivo di elaborare una mappatura dettagliata e aggiornata dello stato del dissesto idrogeologico, al fine di individuare le criticità e programmare gli interventi necessari ed urgenti. Particolare attenzione è rivolta alle aree di via Ipperia e via Cialdini, considerate zone sensibili a causa della loro conformazione morfologica.

È stato quindi istituito un gruppo di lavoro incaricato di predisporre una legenda e una documentazione tecnica che riporti lo stato attuale di tutti gli interventi da effettuare. La priorità assoluta resta l’area di via Ipperia. L’intero dossier, corredato da una mappatura attenta e dettagliata, sarà successivamente trasmesso al Governo Regionale.

Alla riunione hanno preso parte l’ingegnere Salvatore Di Mauro, esperto in sistemi informatici territoriali (SIT), l’ingegnere Carmelo Sidoti, consulente tecnico esterno, e il geologo Vincenzo La Pegna. Presenti inoltre i dirigenti comunali Arch. Elio Cicciarella per l’Urbanistica e Arch. Rosario Cultrone per la CUC.

Hanno partecipato anche gli assessori Salvatore Avola (Urbanistica), il Vice Sindaco Giuseppe Fiorellini e l’assessore con delega alla Protezione Civile Giuseppe Nicastro. Il vicesindaco Fiorellini è stato individuato quale responsabile del coordinamento dei lavori di tutti i soggetti coinvolti, mentre all’assessore Nicastro spetterà il compito di seguire le procedure operative e amministrative.

Il sindaco Aiello ha sottolineato l’importanza strategica del lavoro avviato:

“La sicurezza dei cittadini viene prima di ogni altra cosa. Non possiamo e non vogliamo aspettare che accada l’irreparabile per intervenire. I recenti fatti di Niscemi ci impongono una riflessione profonda e soprattutto un’assunzione di responsabilità nei confronti della nostra comunità. Vittoria è un territorio fragile, una parte consistente della città si affaccia sulla vallata dell’Ippari e questo rappresenta un elemento di rischio che non può essere sottovalutato”.

Il sindaco ha anche evidenziato il coinvolgimento degli enti sovraordinati:

“Il lavoro che stiamo portando avanti sarà tradotto in una documentazione tecnica dettagliata che verrà trasmessa alla Regione Siciliana. Chiederemo alla Regione attenzione e interventi adeguati, perché la prevenzione del rischio idrogeologico non è solo una competenza comunale ma una responsabilità condivisa che riguarda tutti i livelli istituzionali.

Agire oggi significa proteggere le famiglie, le abitazioni e il futuro della nostra città. Questo gruppo di lavoro è un atto di responsabilità verso il popolo vittoriese e un segnale chiaro che l’amministrazione non abbassa la guardia”.