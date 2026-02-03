Rissa a Donnalucata: un uomo di settant’anni, originario di Scicli e residente nella borgata, è stato vittima di una brutale aggressione. Tre individui lo hanno raggiunto in via Roba delle Navi, nei pressi dell’ex mercato ortofrutticolo, e lo hanno colpito con violenza, lasciandolo a terra in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, che ha trasportato l’anziano d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore” Nino Baglieri di Modica, dove i medici stanno valutando la gravità delle sue ferite (foto Assenza).

Gli agenti del comando di polizia locale di Scicli hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali testimoni oculari presenti al momento della rissa. Resta ancora da chiarire il movente che ha spinto i tre uomini a mettere in atto quella che sembra essere una vera e propria spedizione punitiva. La comunità di Donnalucata è scossa dall’episodio, mentre le forze dell’ordine lavorano per fare luce su quanto accaduto e assicurare i responsabili alla giustizia.