Una grande esplosione di gioia ha chiuso, domenica scorsa, la festa esterna in onore di San Giovanni Bosco nella basilica della Santissima Annunziata a Ispica. Devoti e fedeli hanno fatto da cornice alle straordinarie manifestazioni di giubilo nei confronti del santo dei giovani. Per tutta la giornata, l’attenzione è stata molto elevata da parte dei numerosi fedeli presenti a tutti gli eventi organizzati. Così è stato la mattina con il “Giro di gala” per le vie della città con la presenza dei componenti dell’associazione cattolica Don Bosco che, con le loro divise, hanno punteggiato i momenti più caratteristici di questo appuntamento. Il percorso, d’altro canto, ha interessato le aree più significative della città. Subito dopo, molto partecipata la messa dei ragazzi che è stata presieduta dal parroco, il sacerdote Manlio Savarino.

Al rientro del “Giro di gala”, preceduto dalle associazioni cattoliche del vicariato, si è tenuta l’esibizione dei “Musici e sbandieratori Città di Floridia” e dell’orchestra Santa Cecilia che hanno animato la piazza Santissima Annunziata. L’altro significativo appuntamento quello del pomeriggio con la trionfale uscita del simulacro di San Giovanni Bosco.

Il simulacro è stato portato a spalla per tutto il percorso della processione dai giovani dell’associazione. C’era anche l’Insigne reliquia del santo condotta dal parroco. Al rientro lo spettacolo pirotecnico a cura della ditta Fratelli Chiarenza. La solenne celebrazione eucaristica, a chiudere una settimana di celebrazioni molto significativa, è stata presieduta da don Paolo Terrana, sdb, parroco della parrocchia Maria Ausiliatrice di Modica.

Ad animare la funzione religiosa il coro “Jubilate Deo” e tutti i gruppi della comunità, con la partecipazione dei giovani dell’associazione cattolica Don Bosco e dei ragazzi dell’Acr. Si è chiusa, dunque, una settimana straordinaria in cui ancora una volta il messaggio lanciato dal santo dei giovani è stato capace di raggiungere l’intera comunità ispicese.