Gli agenti del commissariato di polizia di Stato di Vittoria hanno arrestato in flagranza un 42enne, pregiudicato del luogo, con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

L’intervento è scaturito da una chiamata alla sala operativa di un 23enne, che ha segnalato come la moglie fosse trattenuta con la forza all’interno di un’abitazione.

La Volante è giunta rapidamente sul posto, ha preso contatto con il giovane e ha verificato che la donna e il figlio si trovavano nell’appartamento di un uomo di 42 anni.

Entrati nell’alloggio, gli operatori hanno rintracciato le tre persone e rilevato tracce di droga. La perquisizione ha portato al sequestro di:

– 54 involucri termosaldati contenenti cocaina, per un peso complessivo di 25,60 grammi

– un bilancino di precisione con materiale per il confezionamento

– un secondo bilancino intriso di sostanza stupefacente

– 440 euro in contanti, in banconote di vario taglio, occultati nella fodera di un cuscino

L’uomo è risultato positivo al test per la presenza di stupefacenti. Ultimate le formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Ragusa.