A seguito dei fenomeni meteorologici eccezionali del 19 e 20 gennaio, che hanno provocato uno smottamento sul costone sottostante il Lungomare delle Anticaglie, il Comune di Santa Croce Camerina ha disposto la chiusura al transito per ragioni di sicurezza pubblica.

Con un atto firmato dal sindaco Giuseppe Dimartino, è stata infatti interdetta la circolazione dei veicoli nel tratto compreso tra Corso Oceano Indiano e via del Belisario.

Il divieto non riguarda i soli residenti e i dimoranti dell’area, ai quali è consentito il passaggio.

La misura è stata adottata per consentire le verifiche tecniche e gli interventi necessari alla messa in sicurezza della zona interessata dalla frana e resterà efficace fino a nuova comunicazione di revoca.

L’amministrazione comunale invita la cittadinanza a rispettare la segnaletica e le prescrizioni contenute nel provvedimento, consultabile integralmente sull’Albo Pretorio online del Comune.