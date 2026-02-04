Gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Modica hanno denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ragusa un 27enne modicano, ritenuto coinvolto in un furto avvenuto all’interno degli uffici comunali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane si sarebbe introdotto nei locali e avrebbe sottratto un portafoglio dal marsupio di un dipendente dell’ente. La vittima, dopo aver presentato formale denuncia, ha riconosciuto il presunto autore del fatto attraverso un album fotografico contenente immagini di soggetti noti per reati specifici.