Situazione sempre più critica a Monterosso Almo a causa del grave e persistente disservizio della rete Tim sul territorio che ormai dura da due settimane e mezzo e che sta procurando gravi danni a cittadini e imprese. L’amministrazione comunale, adesso, che già aveva presentato un esposto all’Agcom sulla vicenda, spiega di avere formalmente segnalato al prefetto di Ragusa quanto sta accadendo. Richiesto un coordinamento urgente per sollecitare il gestore al ripristino. “Continueremo a monitorare la situazione e a tutelare i diritti dei cittadini in tutte le sedi competenti fino alla risoluzione definitiva del problema” afferma il sindaco Salvatore Pagano.