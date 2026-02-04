Si è insediato ufficialmente il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa, l’ingegnere Fabrizio Pirillo, nominato con decreto del 27 gennaio 2026. La carriera di Pirillo, laureato in ingegneria chimica, si distingue per un cammino professionale ampio e articolato, costellato da incarichi di crescente responsabilità tanto sul versante operativo quanto su quello formativo. Entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 2006, ha iniziato il servizio a Roma presso la Direzione Centrale per la Formazione, dove ha ricoperto anche la guida dell’Ufficio Patenti centrale del Corpo. Nel 2011 è stato assegnato alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco per la Calabria, con sede a Catanzaro, assumendo tra gli altri il ruolo di funzionario responsabile regionale della Formazione e di coordinatore del Polo didattico territoriale di Lamezia Terme, incarichi svolti fino al 2025. Dal 7 novembre 2022 ha prestato servizio al Comando di Catanzaro, svolgendo le funzioni vicarie del Comandante fino al 30 settembre 2024; successivamente, dal 1° ottobre 2024 al 7 settembre 2025, è stato Vice Comandante presso il Comando di Cosenza. Nel luglio 2025 è stato ammesso al XXXVIII corso per Primo Dirigente presso l’Istituto Superiore Antincendi di Roma, percorso concluso a dicembre dello stesso anno. Con la nomina a Ragusa, porta nel territorio ibleo una solida competenza nella gestione operativa, nella formazione del personale e nel coordinamento delle strutture territoriali del Corpo. Al momento dell’insediamento, l’ingegnere Pirillo ha dichiarato: “Provo profondo orgoglio per l’incarico ricevuto e piena disponibilità a lavorare al servizio della comunità ragusana, con l’impegno e la dedizione che da sempre contraddistinguono il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”.