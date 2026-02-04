Vittoria iblea al torneo di Coppa Italia Ico che si è tenuto al Palacatania nel capoluogo etneo. Il successo, nello sport da combattimento, è arrivato per un atleta del Team Corifeo di Comiso. Il maestro Angelo Corifeo mette in evidenza che “in questa speciale occasione, con il nostro Rosario Iacono, abbiamo conquistato il primo posto nella categoria 57 kg, nel contesto di un torneo davvero emozionante con 8 atleti in gara. Ogni match è stato una battaglia – aggiunge – ma grazie alla determinazione e al lavoro di squadra, siamo riusciti a portare a casa questo grande risultato”.

“Un enorme grazie – sottolinea ancora Corifeo – a tutti coloro che ci hanno supportato lungo il cammino. Siamo solo all’inizio e non vediamo l’ora di affrontare nuove sfide”. I complimenti arrivano anche dal presidente provinciale del comitato Csen Ragusa, Sergio Cassisi. “La società del maestro Corifeo, nostra affiliata – prosegue Cassisi – ancora una volta riesce a spiazzare tutti e a raggiungere, meritatamente, un primo posto che fornisce lustro non solo all’associazione in questione ma a tutto il movimento sportivo della nostra provincia. Sono questi risultati che ci rinfrancano e che ci stimolano ad andare avanti e a proseguire per il meglio”.