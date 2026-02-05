Attimi di tensione questa mattina in via Resistenza Partigiana, dove intorno alle 11.30 un tratto della strada è stato chiuso d’urgenza dopo che una densa colonna di fumo ha iniziato a uscire da un tombino improvvisamente sollevato al centro della carreggiata.

A dare l’allarme sono stati i residenti, spaventati sia dal fumo sia dal boato provocato dalla copertura del pozzetto che è saltata in aria senza preavviso. In un primo momento si è temuto il peggio, con l’ipotesi di una fuga di gas. L’intervento dei Vigili del Fuoco ha però permesso di chiarire rapidamente la situazione: a bruciare erano i cavi dell’impianto elettrico sotterraneo.

Il pozzetto, completamente invaso dall’acqua, avrebbe provocato un cortocircuito ai cavi dell’alta tensione, innescando l’incendio e la conseguente esplosione della pesante griglia in ghisa.

Sul posto è arrivata subito la Polizia Locale, che ha isolato l’area e gestito il traffico, inevitabilmente rallentato in una delle arterie più frequentate della città. I Vigili del Fuoco sono rimasti a lungo sul luogo dell’incidente per mettere in sicurezza l’impianto e verificare che non vi fossero ulteriori rischi.