Dopo più di due settimane di blackout quasi totale, la rete Tim è finalmente tornata operativa a Monterosso Almo. Un guasto prolungato che aveva lasciato senza linea telefonica e connessione internet famiglie, attività commerciali, professionisti e uffici pubblici, generando disagi pesantissimi in un territorio già fragile dal punto di vista infrastrutturale.

Il ripristino è avvenuto nelle ultime ore, dopo giorni di interventi tecnici e sollecitazioni continue da parte degli utenti, esasperati dall’assenza di comunicazioni ufficiali e dalla lentezza nella risoluzione del problema.

Il Comune era intervenuto con un esposto all’Agcom

La situazione era diventata talmente critica da spingere l’amministrazione comunale a un passo formale: un esposto all’Agcom per segnalare la gravità del disservizio e chiedere un intervento immediato. Parallelamente, il sindaco aveva chiesto il supporto del prefetto di Ragusa, sottolineando come l’assenza di rete stesse compromettendo servizi essenziali, sicurezza e operatività degli uffici.

Molti cittadini avevano denunciato l’impossibilità di lavorare in smart working, effettuare pagamenti elettronici, contattare medici o servizi di emergenza. Le attività commerciali, in particolare, avevano subito un danno economico significativo.

La normalità torna, ma resta l’amarezza

Con il ripristino della rete, la situazione sembra finalmente rientrata. Le linee telefoniche sono tornate attive e la connessione internet ha ripreso a funzionare regolarmente. Resta però l’amarezza per un blackout così lungo, che ha messo in luce la vulnerabilità delle infrastrutture digitali nelle aree interne.

L’amministrazione comunale ha fatto sapere che continuerà a monitorare la situazione e a chiedere garanzie affinché episodi simili non si ripetano. Anche molti cittadini, pur sollevati, chiedono chiarezza sulle cause del guasto e tempi certi di intervento in caso di future emergenze.