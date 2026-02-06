Nel mese di gennaio la Questura di Ragusa, in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza e sotto il coordinamento del Prefetto, ha affiancato alla consueta vigilanza del territorio una serie di servizi straordinari mirati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione irregolare.

Con il supporto di tecnici dell’Enel e del personale dei Comuni, sono stati effettuati accertamenti su gruppi di immobili nei centri storici per verificarne la corretta destinazione d’uso, la presenza degli aventi titolo, nonché la regolarità dei contratti di locazione e delle relative utenze.

L’impiego complessivo di 100 operatori ha prodotto i seguenti risultati:

43 posti di controllo

304 persone identificate

102 veicoli verificati

14 violazioni al Codice della strada contestate

9 cittadini stranieri espulsi e accompagnati nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR)

4 esercizi pubblici sottoposti a verifica

Alle attività nei locali aperti al pubblico hanno partecipato anche i Vigili del Fuoco, l’Ispettorato del Lavoro e l’Asp di Ragusa, con l’obiettivo di accertare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni.

Analoghi servizi saranno riproposti anche nel mese di febbraio.