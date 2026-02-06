Il consorzio di tutela del cioccolato di Modica Igp piange la scomparsa di Enzo Bosco che dal 2011 al 2024 , nella qualità di grafico di Eliotecnica ha collaborato al fianco del direttore Nino Scivoletto alla elaborazione grafica di oltre 500 incarti speciali, decine di manifesti e brochure.

Per la sua attività, che ha contribuito alla valorizzazione del cioccolato di Modica , a dicembre del 2024 in occasione di Chocomodica nell’Aula consiliare del Comune di Modica, gli è stato conferito il Premio “Barretta d’Argento” ,consegnato dal Sindaco di Modica Maria Monisteri.

Il Consorzio si associa al dolore della moglie Grazie Arena, dei giovani figli Boris e Carlotta e dei suoi colleghi di Eliotecnica per i quali ha rappresentato un sicuro punto di riferimento professionale.