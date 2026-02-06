Nessuna origine dolosa per l’incendio divampato il 22 luglio 2025 in contrada Serrauccelli, a Modica. Gli accertamenti tecnici hanno infatti escluso l’ipotesi di un atto volontario, indicando come causa più probabile le scintille provenienti da una linea di media tensione dell’azienda di distribuzione dell’energia elettrica. Secondo la ricostruzione, le scintille avrebbero innescato il rogo cadendo su vegetazione secca, favorita dalle alte temperature e dalle condizioni di siccità. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco e delle squadre antincendio. Grazie al tempestivo intervento dei soccorsi, l’incendio è stato domato prima che potesse raggiungere abitazioni o causare danni a persone. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza della manutenzione delle infrastrutture elettriche, soprattutto nei mesi estivi ad alto rischio incendi.