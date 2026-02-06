La parrocchia San Pier Giuliano Eymard di via Grasso, a Ragusa, si prepara a vivere le ultime due intense giornate delle celebrazioni dedicate al santo dell’Eucaristia, sotto la guida del parroco, il sacerdote Giovanni Filesi. Un appuntamento molto sentito dalla comunità, che rinnova così la propria devozione attraverso momenti di preghiera e iniziative culturali.

Domani, sabato 7 febbraio, la comunità parrocchiale celebrerà la Festa della Dedicazione della chiesa, accompagnata dal tema “L’Eucaristia edifica la Chiesa viva e la rende casa per tutti”. Il pomeriggio si aprirà alle 17 con un incontro dedicato ai ragazzi del catechismo sulle orme di San Pier Giuliano Eymard. Alle 18.30 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta dal sac. Giuseppe Cascone, vicario della parrocchia Santa Maria Goretti di Vittoria, animata dai ragazzi del catechismo. La giornata si concluderà alle 20,30 con la commedia teatrale “Evergreen” della compagnia di Chiaramonte Gulfi, diretta dal regista Vittorio Terranova.

Domenica 8 febbraio, ultimo giorno delle celebrazioni, sarà vissuta all’insegna del motto “Viviamo dell’Eucaristia, amiamo l’Eucaristia, diventiamo Eucaristia per gli altri”. Alle 11 è prevista la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Joseph Muamba Bulobo, parroco “in solido” della parrocchia San Nicola e vicario parrocchiale di Santa Maria La Nova, nonché vicerettore del santuario Maria Ss. di Gulfi. Nel pomeriggio, alle 18.00, si terrà la preghiera del Santo Rosario, seguita alle 18.30 dalla celebrazione eucaristica presieduta dal parroco sac. Giovanni Filesi, che chiuderà ufficialmente il programma.

Le celebrazioni rappresentano un momento di forte spiritualità e di rinnovata unità per l’intera comunità, che si stringe attorno alla figura di San Pier Giuliano Eymard, testimone instancabile dell’amore per l’Eucaristia. Gli appuntamenti religiosi usufruiscono del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo.