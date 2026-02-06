Grave incidente stradale con 4 feriti sulla Sp 18, a 5 km dal mercato ortofrutticolo di Vittoria verso lo stradale Alcerito Sp 31.
Coinvolte due auto che si sono scontrate.
Sul posto i vigili del fuoco del limitrofo distaccamento di Vittoria i quali prontamente hanno liberato i feriti dalle lamiere (foto Franco Assenza).
Sembra che i due veicoli siano entrati in collisione in prossimità di una semicurva.
I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 di Vittoria e Scoglitti.
Le condizioni delle quattro persone coinvolte in fase di valutazione da parte dei sanitari.