In relazione all’evento criminoso che ha interessato nella notte la filiale BAPS di Giarratana, con l’asportazione dello sportello automatico e danni allo stabile, la Banca informa la clientela e la comunità locale che la continuità dei servizi è garantita.

L’area interessata è stata immediatamente messa in sicurezza e la Banca ha assicurato la massima collaborazione alle Autorità competenti, fornendo ogni elemento utile alle attività di accertamento.

Nonostante i danni subiti, BAPS si è attivata con tempestività per ridurre al minimo i disagi alla clientela: la filiale di Giarratana sarà regolarmente aperta al pubblico lunedì 9 febbraio, secondo i consueti orari di sportello.

Lo sportello ATM, danneggiato durante l’evento, resterà temporaneamente fuori servizio. Il ripristino del servizio 24/7 avverrà nel più breve tempo possibile, compatibilmente con i necessari interventi di sostituzione dell’apparecchiatura e di ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza. Resta nel frattempo garantita tutta l’operatività tramite il servizio Internet Banking, presso gli sportelli ATM BAPS delle filiali limitrofe a Giarratana (Monterosso Almo, Palazzolo Acreide, Chiaramonte Gulfi e Ragusa), nonché contattando il proprio Gestore per qualsiasi richiesta.

BAPS conferma la propria attenzione al territorio e alla comunità di Giarratana, rinnovando l’impegno a garantire continuità di servizio, sicurezza e prossimità, anche in presenza di eventi straordinari. La Banca sta lavorando sin da subito per il completo e rapido ripristino di tutte le funzionalità, nella consapevolezza del ruolo essenziale che la filiale svolge per cittadini e imprese del territorio.