Ladri in azione. Bancomat scardinato nel corso della notte. La banda di professionisti che, presumibilmente, ha agito nei giorni scorsi anche a Palazzolo e a Buccheri, ha preso di mira, intorno alle 3 del mattino di sabato, anche lo sportello bancomat della Baps di Giarratana. Estemporanea l’azione dei malviventi che, dopo avere rubato un mezzo pesante a Monterosso Almo, lo hanno trasferito nel ridente paesino Perla degli Iblei e hanno dato il via alla loro attività. Il bottino, secondo le prime informazioni, ammonterebbe a circa cinquantamila euro. Naturalmente, i carabinieri sono stati contattati in maniera tempestiva ma la banda aveva già eseguito la propria azione predatoria.