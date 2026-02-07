La sede dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa ha ospitato un partecipato incontro dedicato a Finanza agevolata, rating e criteri Esg, che ha visto la presenza di numerosi professionisti del territorio. Dopo i saluti introduttivi del presidente Maurizio Attinelli, che ha espresso un caloroso ringraziamento al neopresidente dell’Ordine, Michelangelo Aurnia, prossimo all’insediamento, alla vicepresidente Francesca Mazzola e al rappresentante siciliano della società Finservice, Marco Leone, si sono susseguiti gli interventi dei relatori: Luca Magnani, componente del Centro Studi; Rita Neri Wolff, socia Finservice Esg; Gianfranco De Capua, consulente gestionale strategico di Gruppo Finservice. Le relazioni hanno suscitato notevole interesse, offrendo ai commercialisti presenti la possibilità di approfondire i principali strumenti di finanza agevolata e le opportunità offerte dall’adozione dei criteri Esg, con un focus sul miglioramento del rating aziendale.

“Il nostro obiettivo – ha dichiarato il presidente Maurizio Attinelli – è fornire ai professionisti e alle imprese del territorio strumenti concreti per cogliere le opportunità offerte dalla normativa vigente. La finanza agevolata e la valutazione Esg non sono solo adempimenti, ma leve strategiche per la crescita sostenibile delle aziende ragusane”. Il presidente Attinelli ha inoltre sottolineato che “il confronto diretto con esperti qualificati come quelli di Finservice ci consente di rafforzare il ruolo strategico dei nostri commercialisti, supportando le imprese nelle scelte di investimento e nella pianificazione finanziaria”. L’incontro si è concluso con una sessione di domande e risposte, durante la quale i professionisti hanno avuto l’opportunità di chiarire dubbi e raccogliere indicazioni pratiche per guidare le imprese locali nell’accesso alle agevolazioni disponibili.