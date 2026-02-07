Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi in via San Martino.

Intorno alle 16:30, per ragioni ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 è rimasta coinvolta in un incidente spettacolare all’altezza dell’angolo con via dell’Acate.

Stando alle prime ricostruzioni, il conducente avrebbe perso il controllo dell’auto, che si è ribaltata su un fianco.

La corsa dell’utilitaria si è conclusa contro la recinzione in lamiera che delimita il cantiere dell’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi” (Ipsia), provocando evidenti danni alla barriera metallica.

L’impatto ha tuttavia impedito al veicolo di oltrepassare il perimetro, scongiurando conseguenze per le strutture in costruzione o per eventuali pedoni.

Sul posto sono intervenuti con prontezza gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi e gestire la viabilità, resa complessa dalla posizione del mezzo.

Il conducente è stato soccorso e trasportato in ospedale: le sue condizioni non risultano preoccupanti.