A seguito del furto con spaccata al bancomat della Filiale BAPS di Giarratana avvenuto nelle prime ore di sabato, le immediate ed incessanti indagini condotte dai carabinieri di Giarratana, impegnati la notte dell’evento in apposito servizio di controllo del territorio, ed il tempestivo intervento delle articolazioni investigative e territoriali del comando provinciale dei carabinieri di Ragusa, hanno permesso di indviduare nelle campagne circostanti al luogo dell’evento, nel corso della stessa mattinata, un autocarro ed un’autovettura, entrambi oggetti di furto e privi di targhe, nonché la cassaforte bancomat rubata, ancora non forzata , nascosta nei campi, non distante dal luogo del ritrovamento dell’autocarro.

La cassaforte, per il recupero della quale è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, conteneva circa 60.000 euro in contanti ed è stata posta sotto sequestro. I mezzi sono stati restituiti ai legittimi proprietari al termine dei rilievi tecnici. Le indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Ragusa proseguono al fine di individuare i responsabili.