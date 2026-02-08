Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa hanno arrestato un cittadino albanese di 43 anni, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità belghe. Nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia, la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza aveva diffuso una segnalazione per il rintraccio del soggetto, resosi irreperibile. Le successive attività d’indagine del personale della Mobile hanno consentito di localizzarlo in un’abitazione di Scoglitti, frazione balneare del Comune di Vittoria, dove si nascondeva.

Il quarantatreenne era ricercato in Belgio per gravi reati legati alla produzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Espletate le formalità di rito, è stato condotto alla casa circondariale di Ragusa e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, che deciderà sull’eventuale estradizione in Belgio.