Un incidente di estrema gravità ha scosso Pozzallo, turbando la quiete della cittadina costiera. L’impatto, avvenuto lungo il trafficato viale Europa, ha coinvolto uno scooter e un furgone Fiat Doblò. Dalle prime ricostruzioni emerge che la collisione sarebbe stata frontale e di notevole violenza. I due mezzi si sono scontrati per cause ancora in fase di accertamento, lasciando sull’asfalto i segni di una frenata prolungata e i rottami dei veicoli gravemente danneggiati. Immediato l’intervento del 118, giunto con un’ambulanza. Le condizioni del motociclista sono apparse sin da subito critiche: dopo essere stato stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica.

La prognosi è al momento riservata. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Modica, che hanno effettuato i rilievi planimetrici necessari a definire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per accertare le eventuali responsabilità e verificare se all’origine vi siano stati una distrazione, l’eccesso di velocità o una manovra imprudente. Il traffico su viale Europa ha subito forti rallentamenti per diverse ore, al fine di consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata.