Una vetrina di visibilità internazionale. Un patrimonio, l’olio dop dei monti Iblei, fatto di produttori, racconti e territori, trasmesso di generazione in generazione. Il comparto olivicolo rappresenta una delle punte di diamante più apprezzate, incarnando non solo un sapere produttivo, ma anche un’eredità culturale profonda e radicata nel territorio. Il consorzio di tutela Olio dop Monti iblei sarà presente, grazie al sostegno della Camera di Commercio, al Sol Expo, in programma a Verona Fiere dall’1 al 3 marzo. Il consorzio, attraverso video promozionali e materiale pubblicitario, potrà veicolare la narrazione concreta di una storia fatta di territori, persone, tecniche tramandate e un’intima connessione con i produttori. L’olio dop dei monti Iblei rappresenta molto più di un’etichetta di provenienza: è un modo di fare, pensare, produrre. Dopo il debutto “da solista” staccato dal Vinitaly, Sol Expo, punta su una tre giorni dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder, con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di business, valorizzare le produzioni e promuovere la cultura dell’olio nel mondo.

Sol Expo è la manifestazione dedicata alla filiera dell’olio punto di riferimento per gli operatori professionali nei mercati locali e globali. Sul fronte business, la manifestazione si conferma appuntamento di riferimento per il comparto nazionale, con una spiccata vocazione all’internazionalizzazione. Grazie alla collaborazione con Agenzia Ice, poi, è previsto un programma di incoming che porterà a Verona oltre 80 top buyer da Stati Uniti, Giappone, Germania, Nord Europa, Paesi Cis, Cina e Paesi del Golfo.