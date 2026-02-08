Che beffa per il Ragusa calcio. Dopo avere tenuto botta alla corazzata Reggina per novanta minuti, i locali allenati da Gaetano Lucenti hanno abbassato la guardia in occasione di un calcio d’angolo in pieno recupero, consentendo al granata Domenico Girasole di toccare la palla in semirovesciata quel tanto che bastava per mettere fuori causa l’estremo difensore dei padroni di casa.

Una vera e propria doccia fredda per gli sportivi iblei che erano accorsi allo stadio Aldo Campo per vedere macinare gioco alla propria squadra del cuore. E, in effetti, Lucenti l’aveva preparata abbastanza bene, tanto da rendere difficile la vita alla formazione calabra. Poi, la stoccata di Girasole che non ha consentito al Ragusa di dividere la posta in palio.

In classifica Ragusa sempre a quota 21 punti, in piena zona play out. E con la necessità di risalire il prima possibile la china nel contesto di una stagione che, come era stato preventivato all’inizio, si sta rivelando sempre più difficoltosa.