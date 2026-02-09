The Guardian pubblica un articolo sulla Sicilia che intendiamo condividere con i nostri lettori:

L’arte sta contribuendo a rivitalizzare i borghi fantasma e gli spazi urbani deserti della Sicilia, con la città colpita dal terremoto di Gibellina che diventa la prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea. Dalla sontuosa piazza barocca dei Quattro Canti fino al Teatro Massimo, la Via Maqueda di Palermo è piena di turisti. I venditori di succo di melagrana impilano frutti in piramidi sui loro carretti nei varchi della folla, e i camerieri cercano di attirare i passanti con prezzi per aperitivi di Aperol spritz. Nel mezzo del rumore e del movimento, è facile attraversare senza notarlo il numero 206, il cui portale ad arco presenta una croce di pietra annerita dallo sporco — un indizio sull’uso precedente dell’edificio. ￼

Il Convento dei Crociferi fu abbandonato per 30 anni, finché la coppia siciliana di potere Andrea Bartoli e Florinda Saievi lo ha preso in gestione e trasformato nello spazio artistico più recente di Palermo, il Museum of World Cities, che dovrebbe aprire alla fine di febbraio. All’interno, un chiostro con alte arcate a forma di conchiglia incornicia un cortile rigoglioso pieno di palme e alberi di banano. ￼

Bartoli viene a incontrarmi e mi stringe la mano con entusiasmo prima di guidarmi nelle grandi sale del primo piano con pavimenti in marmo, che sono state dedicate a una mostra piuttosto autoriale sul cambiamento urbano. ￼

“Le città cambiano perché le persone le fanno cambiare,” mi dice Bartoli. Questa è la filosofia alla base della loro organizzazione Farm Cultural Park, che ha riqualificato quattro diversi siti urbani nella Sicilia occidentale, a partire dalla città di Favara nel 2010. La ex città mineraria di zolfo subì un rapido spopolamento quando le miniere chiusero dopo la Seconda Guerra Mondiale, e molti edifici nel centro storico furono abbandonati dai proprietari emigrati all’estero. ￼

Bartoli e Saievi decisero di trasformare un labirinto di palazzi vuoti e fatiscenti in una casbah colorata di studi artistici, spazi espositivi e caffè hipster. Ciò ha avuto l’effetto di rivitalizzare la città, facendola diventare una meta per i vacanzieri. Una statistica spesso ripetuta è che, prima dell’arrivo di Bartoli e Saievi, a Favara c’era un solo hotel con sei camere — oggi la città offre 600 posti letto per i turisti. ￼

“Quello che è successo a Favara è stato un miracolo. Ma non puoi semplicemente mettere arte in un posto e sperare che risolva tutti i problemi,” afferma Bartoli in modo pragmatico. “L’arte contemporanea non può cambiare la Sicilia. Non può migliorare il sistema sanitario o l’istruzione.” Ma può essere usata come strumento per attirare visitatori, generare occupazione e, potenzialmente, attirare di nuovo i residenti. ￼

La crisi dello spopolamento in Sicilia sta avvenendo parallelamente a una nuova rinascita della scena culturale dell’isola, e chiese vacanti, carceri e conventi stanno venendo acquisiti. ￼

Un’enorme stella in acciaio inossidabile — Stella d’ingresso al Belice di Pietro Consagra — accoglie i visitatori mentre si avvicinano a Gibellina Nuova. ￼

Vicino al porto di Palermo, un’altra organizzazione d’arte, la Fondazione RIV, ha trasformato l’interno cavernoso e buio della chiesa sconsacrata di San Mamiliano in una mostra di arte contemporanea, immergendo gli affreschi e i tappeti ornamentali della chiesa nell’oscurità per mettere meglio in risalto le opere esposte. ￼

Nel cuore del quartiere Vucciria, Cristina Giarnecchia e Adriano La Licata hanno trasformato uno spazio di stoccaggio inutilizzato e un ex magazzino in All, uno studio, spazio espositivo e incubatore per artisti e curatori contemporanei. ￼

La stessa energia creativa si trova anche fuori Palermo. Gibellina, la tappa successiva del mio tour sull’arte contemporanea nella Sicilia occidentale, è stata un punto focale dell’arte per decenni, ma sta solo ora ottenendo un riconoscimento più ampio. L’arte è presente persino nell’attraversare la città: si guida attraverso di essa. ￼

Gibellina fu ricostruita da zero dopo che la città originale fu rasa al suolo dal terremoto del 1968, e il sindaco di allora, Ludovico Corrao, invitò artisti e architetti a ripensare la città, intrecciando l’arte nel tessuto della città. Il suo audace piano di ricostruzione post-disastro trasformò Gibellina in una sorta di carosello di edifici sperimentali postmoderni, sculture e mosaici. ￼

“Il principio fondante di Gibellina è che gli artisti vivessero qui e lavorassero con la comunità per creare opere che poi avrebbero lasciato indietro,” spiega la figlia di Ludovico Corrao, Antonella Corrao, che dirige l’organizzazione artistica locale Fondazione Orestiadi insieme a sua sorella. “Gibellina non è mai stata un luogo dove l’arte viene mercificata.” ￼

In riconoscimento del suo patrimonio, il governo nazionale ha appena designato Gibellina come prima Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea, nella speranza che ciò possa ridare vita a una città che per lo più era scomparsa dalle mappe del turismo. ￼

Un’altra scultura — una scultura del sole dell’artista Mimmo Rotella — e una torre di cemento con ali colorate progettata dall’architetto Alessandro Mendini sono visibili in città, mentre un vecchio centro civico progettato da Nanda Vigo è stato svuotato dalle macerie dopo decenni di abbandono e riutilizzato per residenze per artisti, truppe di danza e performer in visita. ￼

La Torre Civica, una torre di cemento con ali colorate progettata da Mendini, era originariamente dotata di altoparlanti che trasmettevano canzoni popolari regionali più volte al giorno. Nel 2026, la torre riprenderà a diffondere musica. ￼

Quando ho chiesto ad Antonella se la designazione di Capitale dell’Arte Contemporanea fosse l’apice della visione di suo padre per Gibellina, è stata sopraffatta dalle emozioni, descrivendola non come un punto di arrivo, ma come un nuovo inizio per la città: “Questo è il modo in cui un sogno diventa realtà — con l’arte che diventa davvero un motore economico per la regione.” ￼

Ero riluttante a lasciare Gibellina, perché anche dopo diversi giorni di esplorazione non avevo visto ogni opera d’arte o edificio postmoderno in città, ma volevo spingermi più a sud, per controllare dove quella spinta per la rivitalizzazione urbana era iniziata. ￼

Io e il mio partner abbiamo alloggiato al Sciabica Suite a Favara, nel cuore del Farm Cultural Park, un angolo di lusso tranquillo all’interno del labirinto della casbah. Era una serata ventosa e piovosa di fine novembre, quindi non abbiamo potuto usufruire della terrazza sul tetto e della vasca idromassaggio della nostra splendida suite, ma eravamo perfettamente posizionati per esplorare le mostre appena fuori dalla nostra porta. ￼

Favara è un buon punto di partenza — da lì puoi raggiungere la Valle dei Templi di Agrigento o visitare una delle più recenti aggiunte del Farm Cultural Park, l’ex prigione di San Vito. ￼

Era un monastero prima di diventare una prigione, e i suoi diversi usi sono stratificati nell’edificio come strati geologici: gli austeri alloggi dei monaci con pareti spesse in pietra diventarono celle solitarie per la detenzione, e ora ospitano installazioni artistiche di una stanza. Molti mafiosi locali hanno scontato pena in questa prigione prima che chiudesse nel 1996, e le celle sono come capsule del tempo: le pareti sono ancora decorate con risultati di partite di calcio, pagine di riviste pornografiche e un poster di Robbie Williams con folte basette. ￼

Ho esplorato le mostre con Lorena Caruana, un’architetta locale che collabora con Farm Cultural Park, e abbiamo camminato intorno al perimetro della prigione mentre il sole tramontava, osservando stormi di rondini che disegnavano traiettorie nel cielo. “C’è così tanta memoria collettiva associata a questo luogo,” ha spiegato. “Non vogliamo dipingerla completamente di nuovo. L’idea non è trasformare lo spazio del tutto.” ￼

È un obiettivo nobile: l’arte sta aiutando a rivitalizzare i borghi fantasma e gli spazi urbani deserti della Sicilia senza cancellare o soffocare la storia dei luoghi; il presente che convive felicemente con il passato.