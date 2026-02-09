Prosegue senza sosta l’attività di monitoraggio e riqualificazione del territorio comunale da parte dell’Amministrazione. L’Unità operativa Decoro Urbano del Comando di Polizia Locale di Ragusa ha reso noti i risultati delle operazioni condotte nel mese di gennaio, che hanno portato alla rimozione di 15 autovetture in stato di abbandono su suolo pubblico.

Gli interventi, eseguiti a seguito dei consueti controlli e degli accertamenti di rito previsti dalle normative vigenti, hanno interessato diverse aree del territorio comunale, con una prevalenza nelle zone periferiche della città, dove il fenomeno delle auto abbandonate incide maggiormente sul degrado ambientale e sulla percezione di insicurezza.

L’attività di monitoraggio costante mira a restituire decoro alle strade cittadine e a prevenire rischi di natura igienico-sanitaria e di sicurezza pubblica legati alla presenza prolungata di carcasse di veicoli.

“L’attività di presidio del territorio – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – viene svolta regolarmente e le rimozioni vengono effettuate con l’obiettivo prioritario di tutelare non solo il decoro urbano, ma anche la sicurezza dei nostri quartieri. Il nucleo di Polizia Locale dimostra una costante attenzione a questi aspetti, fondamentale per la vivibilità di Ragusa. Invitiamo i cittadini a continuare a collaborare: siamo sempre a disposizione per ricevere segnalazioni attraverso gli uffici preposti e i canali email istituzionali, così da poter intervenire tempestivamente e risolvere queste criticità”.