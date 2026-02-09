C’è una corsa che non conosce confini, una fuga che attraversa tempo e spazio: è la storia di Io, donna e ninfa, amata e punita dagli dèi, inseguita da un destino implacabile. Sabato 14 febbraio alle ore 20.30 e domenica 15 febbraio alle ore 18.30, il Teatro Donnafugata di Ragusa Ibla porta sul palcoscenico “Io – è finita la mia corsa”, spettacolo teatrale scritto da Costanza Di Quattro e interpretato magistralmente da Alessandra Salamida (nella foto), con la regia di Cinzia Maccagnano. La pièce si ispira al mito greco di Io, ninfa e sacerdotessa di Era, amata da Zeus. Per sottrarla alla gelosia e all’ira della dea, è lo stesso Zeus a trasformarla in giovenca, dando inizio a una metamorfosi che si trasforma in condanna. Tormentata da un tafano, Io è costretta a vagare senza sosta attraverso terre lontane, in un’erranza forzata che diventa metafora di resistenza e ricerca di sé. Il monologo, interpretato con grande intensità da Alessandra Salamida e diretto sapientemente da Cinzia Maccagnano (Premio Danzuso 2025), unisce parola e gesto, dando forma alla complessità di un viaggio insieme fisico e interiore, profondamente umano e universale.

«Io è una storia che parla di trasformazione e resistenza — spiega l’autrice dello spettacolo e codirettrice artistica Costanza Di Quattro — di come una donna possa attraversare dolore e punizione fino a trovare nuove forme di libertà. Il mito diventa così una metafora universale per chiunque si trovi ad affrontare sfide che sembrano insormontabili». «La storia di Io è una lente attraverso cui osservare le dinamiche contemporanee dell’identità e del desiderio — aggiunge la codirettrice artistica Vicky Di Quattro — Il pubblico è invitato a riflettere sulla forza interiore necessaria per attraversare le difficoltà e trasformare il dolore in crescita personale. Un percorso che parla di fragilità, resilienza e rinascita».