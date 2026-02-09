Un salone da parrucchiere è stato “visitato” dai ladri per ben 2 volte in una settimana. L’ultimo furto con scasso domenica sera. I malviventi sono entrati dal retro del locale, in via Palestro, e hanno portato via tutti i prodotti esposti sugli scaffali. L’allarme è stato dato dai vicini di casa, che hanno sentito strani rumori provenire dal salone e hanno immediatamente contattato il numero unico 112. Sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e recuperare la refurtiva. Come accennato, anche la scorsa settimana si era verificato un furto ai danni del locale.