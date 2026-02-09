Momenti di paura questa mattina all’intersezione tra via Carlo Pisacane e via Guglielmo Marconi. Uno scontro violento ha coinvolto tre auto, lasciando la carreggiata bloccata dai detriti.

È intervenuta d’urgenza un’ambulanza del 118. Una donna è rimasta ferita nell’impatto e sta ricevendo le cure necessarie. Gli agenti della polizia municipale sono attualmente sul luogo per i rilievi tecnici e per gestire il traffico, che sta subendo pesanti rallentamenti.

Il personale del soccorso stradale si è adoperato per rimuovere i mezzi (tra cui un Suv seriamente danneggiato) e mettere in sicurezza l’asfalto, reso viscido dai liquidi fuoriusciti dai motori (foto Assenza).