Il consigliere comunale Rocco Bitetti (nella foto) ha deciso di autosospendersi dal partito di Fratelli d’Italia. La decisione è stata presa questa mattina. Aderirà al gruppo misto in consiglio comunale. Ne darà comunicazione durante la prossima seduta del civico consesso prevista per giovedì. Lo ha stabilito dopo che il coordinamento cittadino dei meloniani gli ha comunicato in maniera ufficiale di avere avviato le procedure per il deferimento nei suoi confronti. Bitetti paga il fatto di avere votato favorevolmente il bilancio nonostante il partito gli avesse chiesto di non farlo, anzi di assumere una posizione diversa.

“Pago in maniera troppo dura una scelta che ho spiegato in tutti i modi e che era assolutamente funzionale al bene della città, in quel momento storico – commenta Bitetti – e comunque, dopo trent’anni di appartenenza a un partito della destra, non meritavo di chiudere in questo modo la mia carriera politica. Il mio è stato un atto di dignità. Dopo la comunicazione del deferimento, non avevo altra scelta se non quella di dimettermi. Cosa farò nel prossimo futuro? Vedremo. Di certo aderirò al gruppo misto”.