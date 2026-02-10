L’Istituto d’Istruzione Superiore “Guglielmo Marconi” di Vittoria è tornato operativo in tempi rapidi dopo un episodio che avrebbe potuto creare un serio rischio per studenti e personale. Nel laboratorio di chimica si è verificata una dispersione accidentale di cloro benzene, una sostanza che richiede procedure rigorose di sicurezza e interventi immediati per evitare conseguenze sulla salute.

La dirigenza scolastica ha agito con tempestività: l’istituto è stato evacuato e tutte le attività sono state sospese per consentire la messa in sicurezza degli ambienti. Una scelta obbligata, dettata dalla necessità di tutelare l’incolumità di chi si trovava all’interno della scuola e di evitare esposizioni anche minime alla sostanza.

A intervenire per la bonifica è stata Ecodep, azienda specializzata nella gestione di emergenze ambientali e nella rimozione di materiali potenzialmente pericolosi. I tecnici hanno operato con procedure specifiche per neutralizzare la dispersione, aerare gli ambienti e riportare il laboratorio a condizioni di piena sicurezza. L’intervento, eseguito con rapidità e competenza, ha permesso alla scuola di riprendere le attività senza ulteriori disagi.